Solo para genios, intenta no perder la calma antes de encontrar la palabra ROSADO en menos de 10 segundos

Las condiciones de este acertijo visual son del tipo temporal ya que deberás encontrar la palabra oculta en no más de 10 segundos por lo que mediremos tus capacidades para probar qué tan rápido e inteligente eres. La palabra que debe hallar es ROSADO, aunque ten cuidado porque te enfrentas a una palabra muy similar que instruirá tu visión ¿Estás listo? El tiempo para resolver este desafío visual comienza ahora.

ST - 2023-07-30T140725.275.jpg

¿Lograste encontrar la palabra ROSADO el desafió visual en menos de 10 segundos? En caso de que no hayas encontrado la solución al acertijo visual, no te desanimes ya que tan solo el 15% de la población logra vencer el desafío visual en el tiempo estimado. No obstante, aquí te dejamos la respuesta: la palabra ROSAO se encuentra en la segunda columna, novena fila.