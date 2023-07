Para ayudarte a comprender mejor el acertijo visual te pondremos en contexto: lo que deberás hacer es enfrentarte a una imagen en ella encontraras muchas letras sueltas aparentemente sin sentido como una sopa de letra, no obstante algunas de ellas conforman una palabra en particular y esta es ABRAZO. ¿Estás listo para superar este desafío visual? El tiempo comienza ahora.

ST - 2023-07-21T022156.248.jpg

¿Lograste encontrar la palabra del desafío visual en menos de 10 segundos? En caso de que lo hallas conseguido: ¡Felicidades! Tan solo una pequeña parte de la población logra vencer el acertijo visual en el tiempo estimado. No obstante, si no hallaste la palabra ABRAZO no te desanimes, aquí te dejamos la solución al reto: la palabra ABRAZO se encuentra en posición vertical en la penúltima columna. Este desafío visual se ha vuelto un gran problema para la mayoría de los internautas que deben hallar cierta palabra aunque intentar resolverlo es muy entretenido.