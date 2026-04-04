"Soft quitting": la nueva tendencia en los trabajos para preservar la salud mental

El agotamiento crónico derivó en una necesidad urgente de reforma en las expectativas corporativas. Muchos especialistas sostienen que el movimiento podría alterar las bases de la productividad a largo plazo. Las empresas enfrentan el desafío de adaptarse a una fuerza laboral que ya no está dispuesta a sacrificar su estabilidad psicológica por metas corporativas inalcanzables. La renuncia a la sobreexigencia aparece entonces como un mecanismo de defensa frente a entornos que demandan una disponibilidad absoluta y permanente.

Una tendencia constante

empleo Esta tendencia podría ser un síntoma de una relación cambiante con el trabajo.

El establecimiento de fronteras horarias define gran parte de este comportamiento que rechaza la cultura de la inmediatez. Los colaboradores prefieren mantener un ritmo constante y eficiente durante la jornada, pero desconectan de forma total al finalizar su turno. Esta tendencia refleja una renuncia consciente a la ambición desmedida que suele derivar en cuadros de ansiedad severos.

La estabilidad emocional pasó a ocupar un lugar de privilegio en la escala de valores de los trabajadores contemporáneos. Las organizaciones que ignoren este cambio podrían sufrir dificultades para retener a su personal más capacitado. Aunque el concepto resulte novedoso para algunos sectores, la práctica de enfocarse exclusivamente en lo pactado asegura una mayor longevidad en el puesto. La protección de la salud mental mediante el "soft quitting" parece consolidarse como una respuesta lógica a un sistema que a menudo descuida el factor humano.