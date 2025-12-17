Cada año, millones de pilas y baterías terminan abandonadas en vertederos, donde sus metales pesados, como níquel, litio y cobalto, amenazan los suelos y las aguas subterráneas. Ese paisaje inquietante, sin embargo, está despertando una respuesta que mezcla ciencia, ingenio y esperanza.

Siembran pilas y baterías desgastadas para cosechar combustible limpio: así es como las reciclan

En la Universidad Técnica de Viena, un grupo de investigadores dio un paso audaz, en vez de enterrar baterías desgastadas, las estudió con la mirada de quien busca semillas de futuro. Recuperaron el níquel de pilas de hidruro metálico (NiMH) y combinaron ese metal con alúmina extraída del papel de aluminio para crear nanocatalizadores de alto rendimiento.