Si naciste entre estos años, tu cerebro desarrolló una fortaleza mental única porque aprendiste a vivir sin tecnología

Quienes crecieron sin tecnología pudieron aplicar la paciencia, la creatividad, la resiliencia y la autonomía de forma más natural. Foto Canva

Los nacidos entre los 60 y 70 desarrollaron una fortaleza mental única: vivir sin tecnología

Hoy la vida pasa por pantallas y muchas personas han transformado la forma de comunicarse, aprender y entretenerse. Pero en realidad, hubo una época en que la tecnología no nos superaba ni manipulaba. Entre 1960 y 1970 las personas vivían una infancia y adolescencia en el mundo del revés, caracterizado por una mayor interacción directa con el mundo real y no solo por pantallas.

Este aspecto sin duda, favorecio habilidades emocionales y cognitivas muy buscadas actualmente. De hecho, para la psicología las personas que crecieron sin pantallas desarrollaron una notable fortaleza emocional por enfrentarse a la espera y la incertidumbre.

En este sentido, estas personas tienen las siguientes características:

A diferencia de una infancia marcada por la tecnología, las personas nacidas entre los 60 y los 70 desarrollaron fortalezas mentales porque entrenaron su cerebro al crecer sin ella. Foto Canva