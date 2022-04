Semana Santa: ¿Qué días no se come carne y por qué?

En Semana Santa una de las tradiciones más respetadas por los católicos es la de abstenerse de comer carnes rojas (ternera, de cerdo, de toro, de buey, de pato y ganso, de cabra o de cordero). Por este motivo está muy arraigada con la costumbre de comer pescado durante esta época no exenta de feriado con fin de semana largo incluido. Por eso surge la pregunta ¿qué días no se come carne y por qué?