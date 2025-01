Seis Triple Ocho, la nueva película de Netflix con una historia inédita sobre la Segunda Guerra Mundial

La película Seis Triple Ocho ("The Six Triple Eight" en su idioma original) se estrenó en Netflix este viernes 20 de diciembre. El filme bélico está protagonizado por Kerry Washington, Ebony Obsidian y Milauna Jackson.

Netflix-Seis-Triple-Ocho-1.jpg

Seis Triple Ocho, una heroica narración real donde un batallón de mujeres negras se enfrentó a lo imposible e hicieron historia, fue dirigida y guionada por Tyler Perry sobre la historia de Kevin Hymel.