Seis rutas provinciales sufrieron cortes por las lluvias y crecidas de los ríos

Asimismo, no se puede circular por la Calle Km 48 (Luján) debido a la cantidad de agua en la zona. Por el momento no se tiene certeza de cuándo se retomará el tránsito en estos caminos, ya que aún no ha bajado el agua de los ríos.

Arroyo Anchayuyo inundado.jpg La RP N° 86, a la altura del arroyo Anchayuyo, (ingreso a Tupungato) debió ser cortada por la inundación

Una a una las rutas provinciales cortadas por la crecida de los ríos

Durante toda la jornada de este miércoles hubo cortes en 6 rutas provinciales de Mendoza, si bien muchas más fueron reportadas como transitables pero con precaución.