Se registraron hasta cinco horas de demora en el paso a Chile en la previa del fin de semana

Embed

Qué dice el pronóstico del tiempo en cuanto a las nevadas

El pronóstico del tiempo extendido que proporciona el portal web Meteored, indica que desde las 5 del domingo 6 de octubre, hasta las 21 del martes 8 de octubre, hay probabilidades de nevadas en la alta montaña.

Según confirmaron desde el SIRC el pronóstico coincide con las advertencias del Sistema Meteorológico de Valparaíso -al que le pertenece el monitoreo de este sector de la Cordillera de los Andes-.

►TE PUEDE INTERESAR: El paso a Chile abrió este martes a las 8 para todo tipo de vehículos

Pronóstico domingo 6 de octubre.png

Si bien en el pronóstico extendido, las nevadas del domingo parece que serán intermitentes (desde las 8 y hasta las 20 con la indicación de cielo cubierto), el lunes el panorama se complica.

Pronóstico del tiempo 7 de octubre.png

Durante el lunes 7 de octubre, el pronóstico muestra nevadas durante todo el día. Lo cierto es que no se sabe si el paso a Chile puede o no cerrar, pero el consejo es que si la gente puede evitarlo, no se arriesgue a cruzar ese día.

El fin de semana pasado el paso se mantuvo cerrado desde las 23 del domingo 29 de septiembre, hasta las 8 del martes 1 de octubre, por una situación de mal tiempo similar a la que se espera para los próximos días.