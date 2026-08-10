Se profundizó la crisis en los alquileres: morosos, en cuotas, impagos y caída de contratos

Alquileres: plazos de pago y especulación con billeteras virtuales

Aumentó todo, sintetizó Irrera: la cantidad de inquilinos que pagan después del plazo estipulado en los contratos de locación, la cantidad de quienes pagan en cuotas para no ser considerados morosos y la cantidad de quienes pagan el último día del vencimiento y no antes, como solían hacerlo.

Esta última conducta tiene una explicación: "Prefieren especular para ganar los intereses que dan las billeteras virtuales y pagar el día del vencimiento y no el 3 o el 5 de cada mes, como lo hacían antes".

Muchos inquilinos pagan el último día del vencimiento para ganar intereses de las billeteras virtuales, montos que les permiten defenderse de la inflación.

La crisis en el mercado de los alquileres

De acuerdo al comparativo entre el primer y el segundo trimestre del año en curso, el informe de la Cámara Inmobiliaria de Mendoza indica que:

1) La cantidad de inquilinos que pagaron el total y a tiempo cayó del 95,4% al 93,3%

2) La cantidad de inquilinos que hicieron pagos parciales subió del 2,6% al 4,3%

3) La cantidad de inquilinos que no pagan el canon mensual trepó del 1,9% al 2,3%

Acerca de quienes deciden rescindir el contrato de locación y dejan las viviendas por verse imposibilitados de pagar el alquiler, Irrera detalló que en su cartera de clientes hubo "10 casos en 60 días".

Los contratos de alquiler no permiten el pago en cuotas del canon mensual, pero algunas inmobiliarias lo aceptan -con aval de los propietarios- para conservar a los buenos inquilinos.

Los pagos parciales o en cuotas no están permitidos ya que no figuran en los contratos de locación. Sin embargo, desde la Cámara Inmobiliaria aseguran que esa modalidad se sostiene, sin llegar a la intimación, "porque se trata de inquilinos a los que hay que mantener -con acuerdo de los propietarios- porque lo merecen ya que siempre hay cumplido".

Causas de la morosidad, los pagos en cuotas y la caída de contratos

La pérdida del empleo y que los sueldos no hayan aumentado de acuerdo al índice del IPC y al impacto real de la inflación son las principales causas de esta crisis que se profundiza en el mercado inmobiliario local, consideró Irrera. "La inflación bajó pero los salarios no subieron al ritmo de la inflación", señaló.

El desalojo es una medida extrema y directamente ligada al incumplimiento del pago del canon de alquiler.

Desde la Cámara Inmobiliaria de Mendoza explicaron que se acciona a través de emplazamientos de 10 días contra los inquilinos que no hayan abonado 2 meses consecutivos. Y que si, vencido ese plazo, no pagan la deuda, son llevados a juicio de desalojo, que termina, a más tardar, en 2 meses.

Una reforma vigente desde 2005 a instancias de la Cámara Inmobiliaria de Mendoza permite que los propietarios no deban esperar, como antes, al menos 24 meses para que haya sentencia de desalojo contra los inquilinos que no han pagado ni respondido favorablemente cuando fueron intimados.