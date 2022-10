Se iniciará una causa contra el Ejército por el suicidio de un soldado de 19 años de Tupungato

Paolo Pino fue encontrado en el fondo de su vivienda el pasado 4 de septiembre, cuando disfrutaba de un franco, y se había quitado la vida. Había ingresado al Ejército hacía un par de meses y lo maltrataban por no aprenderse los rangos de la fuerza, entre otras cosas.

paolo-alexander-pino-02.jpg Paolo Pino posando en el interior del cuartel del RIM 11 de Tupungato. Gentileza Facebook de DA & Abogados

La familia de Paolo ha decidido presentarse como querellante y abrir una causa contra las autoridades militares del regimiento con sede en Tupungato. Para ello contrataron los servicios del abogado de La Consulta Daniel Álvarez.

Una causa que puede ser emblemática

"Se llamaba Paolo Alexander Pino Quinteros…19 años recién cumplidos. Les muestro uno de los últimos chats con su mamá, antes de quitarse la vida al salir del RIM 11 de Tupungato", posteó Daniel Álvarez en su cuenta de Facebook, donde también anticipó que será el representante legal de la familia del fallecido.

"Voy a representaremos a los padres del joven como querellantes en una causa penal, que presiento será un escándalo nacional", señaló Álvarez.

Consultado sobre las acciones que tomará el letrado, éste explicó: “Estamos estudiando y reconstruyendo y buscando el porqué. Nosotros tenemos sospechas de que se debe a los malos tratos, excesos y abusos cometidos en el RIM 11 de Tupungato.

chat-paolo-alexander-pino (1).jpg Estos son los desesperados chats con su madre, donde Paolo contaba los maltratos físicos y psicológicos recibidos. Gentileza Facebook de DA & Abogados

"Lo que estamos haciendo ahora es recabar, testimonios y otras pruebas, para que hagamos la presentación (judicial) el próximo lunes (17), donde nos vamos a constituir como querellantes particulares de la causa", agregó Daniel Álvarez.

Haciendo alusión y paralelismo con otro caso emblemático y que tuvo también un desenlace fatal y al Ejército Argentino como responsable, el abogado apuntó: “Esto va a ser una causa bisagra, una nueva causa Carrasco, para que se apliquen nuevas metodologías para lo que llaman ellos (el Ejército), “forjar el carácter”.

El caso Carrasco se refiere al juicio de 1994 por la muerte del soldado conscripto Omar Carrasco, y que significó el fin del servicio militar obligatorio, establecido por ley en 1901, y que le puso fin un decreto del entonces presidente Carlos Menem. Carrasco fue muerto a golpes en el cuartel del Regimiento de Artillería 161, de Zapala, Neuquén, y se trató de hacer desaparecer y simular una deserción.

En el caso del mendocino Pino Quinteros, la situación tuvo una misma raíz: el maltrato y humillación que sufría por parte de los suboficiales a cargo de la instrucción militar. "El joven había dado indicios a su familia de que lo maltrataban. Le hacían trasladar una piedra gigante, enorme; lo hacían comer en el piso. Tenía que llevar la comida con un solo pie y tratar de que no se le cayera. Si se le caía, tenía que comer en el piso como un perro", reveló el abogado Álvarez.

Luego el profesional reflexionó: "Creo que no es necesario esto. El ejemplo fueron los soldados de Malvinas, que casi no tuvieron instrucción, y pelearon como leones. No hace falta humillar a una persona para sacarle el coraje o el temple".

Para concluir, Daniel Álvarez especuló que "sabemos que va a ser una investigación difícil, que hay mucho miedo de hablar, pero estamos reconstruyendo un poco las horas previas al suicidio, y esperamos llegar a buen puerto".