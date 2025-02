¿Se congeló el vino en el freezer? Sigue este consejo para poder disfrutarlo

No te preocupes, no sos la primera persona que le sucede olvidarse el vino en el freezer. Lo importante es buscar alternativas para que la cena continúe su buen rumbo y no permitir que un error - casi - insignificante nos arruine la reunión.

Vino congelado.jpg Si olvidaste el vino en el freezer puede recuperarse, pero hay que armarse de paciencia o recurrir a otras alternativas para compartir la reunión.

El vino congelado, ¿pierde sus propiedades?

Primero es necesario aclarar que el vino si se puede congelar (no es como el fernet) ya que suele tener una graduación alcohólica entre 11 a 15 grados, por lo tanto, el frío de nuestro freezer (que varía entre los 18 y los 25 grados bajo cero) es suficiente para congelar la botella y su contenido.