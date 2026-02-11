Se confirmó la artista que se presentará gratis en el megashow de Río de Janeiro

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Prefeitura_Rio/status/2021593397509648596?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2021593397509648596%7Ctwgr%5Eb0fda37de2924e83709457cb0f9ee2b6bae00741%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.elsol.com.ar%2Fespectaculos%2Fshakira-sera-la-encargada-del-megashow-en-rio-de-janeiro%2F&partner=&hide_thread=false Os quadris não mentem e a Prefeitura do Rio confirma: Shakira em Copacabana, dia 02/05. pic.twitter.com/BwWiQAgMQS — Prefeitura do Rio (@Prefeitura_Rio) February 11, 2026

La administración municipal confirmó oficialmente la esperada presentación de la cantante colombiana en la emblemática playa de Río de Janeiro. Además, hizo un guiño a uno de los mayores éxitos de la artista "Hips Don´t Lie" (Las caderas no mienten).

La cantante de Barranquilla se suma al prestigioso ciclo musical, convirtiéndose en la tercera estrella global en encabezar este evento masivo. Shakira sigue los pasos de Madonna que se presentó en 2024, que atrajo a aproximadamente 1,6 millones de personas, y Lady Gaga que cantó en 2025 frente a más de 2 millones de asistentes. Copacabana se ha consolidado como el escenario gratuito más importante del mundo.

Shakira

Shakira lleva más de tres décadas en la industria de la música, por lo que se ha consolidado como una de las artistas latinas más influyentes del mundo. A lo largo de los años ha lanzado éxitos como Pies Descalzos y Ojos Así, pasando por éxitos más recientes como BZRP Music Sessions #53 o La Bicicleta.