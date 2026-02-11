Todo mundo no Rio (Todo el mundo en Río) es uno de los eventos musicales más esperados del 2026, ya que desde hace meses se especula quién será la personalidad encargada de llevar adelante el evento multitudinario y gratis. Este año, el show se llevará a cabo el 2 de mayo en las playas de Copacabana, en Río de Janeiro.
Se confirmó la artista que se presentará gratis en el megashow de Río de Janeiro
Autoridades de Río de Janeiro confirmaron quién será la cantante encargada del show "Todo mundo no Rio" en las playas de Copacabana
En una lista de posibles cantantes para el concierto gratuito, figuraban artistas como Justin Bieber, Britney Spears y U2. Sin embargo, la elegidao sorprendió a a los fanáticos de la música.
Show musical gratis en Río de Janeiro
En la mañana de este 11 de febrero, la página oficial del Ayuntamiento de Río de Janeiro puso fin a la expectativa y el misterio con una publicación en X: "Las caderas no mienten y la Alcaldía de Río lo confirma: Shakira en Copacabana, el 2 de mayo".
La administración municipal confirmó oficialmente la esperada presentación de la cantante colombiana en la emblemática playa de Río de Janeiro. Además, hizo un guiño a uno de los mayores éxitos de la artista "Hips Don´t Lie" (Las caderas no mienten).
La cantante de Barranquilla se suma al prestigioso ciclo musical, convirtiéndose en la tercera estrella global en encabezar este evento masivo. Shakira sigue los pasos de Madonna que se presentó en 2024, que atrajo a aproximadamente 1,6 millones de personas, y Lady Gaga que cantó en 2025 frente a más de 2 millones de asistentes. Copacabana se ha consolidado como el escenario gratuito más importante del mundo.
Shakira lleva más de tres décadas en la industria de la música, por lo que se ha consolidado como una de las artistas latinas más influyentes del mundo. A lo largo de los años ha lanzado éxitos como Pies Descalzos y Ojos Así, pasando por éxitos más recientes como BZRP Music Sessions #53 o La Bicicleta.