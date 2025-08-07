Salud anunció multas para hospitales y padres que incumplan el cronograma de vacunas

Viajes vacaciones vacunas.jpg Las multas no sólo incluyen a los responsables de los menores de edad, sino también a los hospitales privados.

En el caso de los padres incumplidores, las multas pueden alcanzar los $300.000. Y de acuerdo a la norma, también prevé arresto y trabajo comunitario para los responsables.

Centros de vacunación: multas de hasta $210 mil

La avanzada de control y sanción que impulsa Salud abarca a "toda institución privada integrante del Sistema de Salud de Mendoza que expenda vacunas".

En tal sentido, los motivos por los cuales el ministerio podrá aplicar multas es no acatar alguna de las siguientes obligaciones:

Asegurar la conservación de las vacunas.

Informar o aconsejar sobre precauciones, contraindicaciones y eventuales efectos adversos de las vacunas a quienes se inmunicen.

Como en otras reparticiones públicas, las sanciones económicas se fijan en UF (Unidades Fiscales). Por caso, los centros de vacunación serán pasibles de pagar 500 UF, a razón de $420 cada una. Es decir, hasta $210 mil.

Los padres pasibles de ser multados serán los que hayan expresado su "negativa expresa" a vacunar a sus hijos según el calendario de inmunizaciones. A partir de registrarse ese rechazo, deberán correr 30 días corridos.