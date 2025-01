Salud alertó a los turistas que vuelven de Brasil para que estén atentos ante síntomas de dengue

Montero instó a prevenir un aumento de los casos de dengue a través de su cuenta de X.

Rodolfo Montero - Ministro de Salud (15).jpeg El ministro de Salud de Mendoza, Rodolfo Montero. Foto: Martín Pravata / Diario UNO

Consulta temprana y no automedicarse

La jefa de Inmunizaciones del Ministerio de Salud, Iris Aguilar, aseguró que la situación epidemiológica del dengue en Mendoza es de un bajo número de casos y analizó que hay que esperar al retorno de los mendocinos que fueron a hacer turismo a Brasil.

"Lo importante es la consulta precoz y no automedicarse. En Mendoza la prevención es fundamental con las medidas de higiene en el peridomicilio -alrededor de los hogares- y no dejarse estar. Brasil está teniendo muchos casos de fiebre de Oropouche que es transmitida por los mosquitos y tiene la misma sintomatología", destacó Aguilar en declaraciones a Radio Nihuil.

La médica también apuntó que Brasil tiene casos de sarampión -con síntomas de fiebre y manchas en la piel- por lo que reiteró que frente a fiebre alta, salpullido y dolor corporal "no hay que automedicarse".

"Hay que consultar al médico, no automedicarse y tratar de ponerle el apellido a los síntomas que tengo. No toda fiebre, dolor muscular, dolor de cabeza es dengue. Hay varias enfermedades transmitidas por mosquitos porque chikungunya y zika siguen existiendo. Hay un abanico mucho más amplio que nos indica que el eje no pasa por la vacuna, sino por la prevención", insistió.

Aguilar recomendó la vacunación contra la fiebre amarilla en el caso de viajar a Río de Janeiro, pero puso reparo en los pacientes mayores de 60 años para quienes tiene contraindicaciones.

Los síntomas del dengue

Poner especial atención a fiebre alta (más de 38º)

Dolor de cabeza, malestar detrás de los ojos

Cansancio, dolor muscular

Sarpullido en la piel

Los casos graves de dengue se manifiestan con la presencia de sangre en la orina y vómitos, sangrado debajo de la piel que tiene la apariencia de un moretón e imposibilidad de respirar con normalidad.