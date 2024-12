Salió Spotify Wrapped 2024: guía para conocer tus canciones y artistas favoritos

Para muchos, la música es una parte esencial del día, así que contar con toda esta información resulta especial para compartir con amigos, publicar en las redes sociales e incluso hacer un balance de tus gustos. Spotify sabe como hacer que te sientas especial, así que utiliza elementos nuevos cada año, trivias interactivas, gráficos y rankings, pero siempre mediante una experiencia personal.

Este 4 de diciembre salió el Spotify Wrapped 2024, así que los suscriptores pueden conocer sus canciones y artistas más escuchados del año de una forma interactiva y personalizada. Para poder visualizarlo, hay que seguir ciertos pasos, pero es bastante sencillo.

Special delivery- WRAPPED IS HERE This year, we’re giving you even more ways to indulge in what you love—from revealing how your taste in music evolved throughout the year to delivering your Wrapped results via a new.jpg