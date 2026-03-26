¿Sabías qué uno de los líquidos más caros del mundo es el veneno de la abeja?

_abeja El veneno de abeja no se aprecia por su peso, sino por lo que cuesta obtenerlo.

Veneno de abeja: uno de los líquidos más caros del mundo

El veneno de la abeja contiene más de 40 componentes, entre los que destacan la melitina, la apamina y la fosfolipasa A2. De hecho según un estudio, el potencial terapéutico y regenerativo del veneno de abeja (Apis mellifera) en la medicina moderna es incuestionable. Históricamente utilizado en la apiterapia, el veneno es una mezcla compleja de proteínas, péptidos y enzimas con diversas aplicaciones clínicas cuyos elementos brindan efectos antiinflamatorios, analgésicos, antibacterianos y también estimulan el sistema inmunológico.

Gracias a estas propiedades, se utiliza para tratar enfermedades como la artritis, el reumatismo, la esclerosis múltiple y el asma. Además, es un ingrediente clave en cremas antiarrugas, anticelulíticas y tonificantes que mejoran la elasticidad y firmeza de la piel, realzando nuestra belleza natural.

_abeja (1) El veneno de abeja es un líquido incoloro que sale del aguijón de las abejas cuando pican a una presa.

La extracción del veneno se realiza con un proceso cuidadoso y respetuoso con las abejas. Se coloca una placa metálica cerca de la colmena que emite una pequeña descarga eléctrica, haciendo que las abejas piquen sin dañar a estos laboriosos insectos, ya que su aguijón no se desprende como en otros casos. El veneno se adhiere a la placa y luego se recoge para su purificación.

Este líquido es muy escaso y valioso, pues una abeja produce entre 0.1 y 0.3 mg de veneno por picadura, por lo que para obtener 1 gramo se requieren entre 3,000 y 10,000 picaduras.