Rumbo a la Antártida: el equipo de Canal 7 tiene todo listo para subir al avión Hércules

Se proyecta que el equipo de El Siete comparta diariamente la experiencia en vivo a través de la señal mendocina. "Llevamos tecnología de punta y enlace satelital. En principio, estaremos en Marambio algunas horas y la idea es ir luego a Base Esperanza en helicóptero, cruzando una distancia de 96 kilómetros. En esta otra base viven más de 20 familias de argentinos que fueron hasta ahí para hacer patria", describió Marcela.

El territorio antártico es reclamado por al menos 7 países, y el sector argentino se "solapa" con el que pretenden Chile y el Reino Unido. Por eso la presencia nacional es importante, ya que continúa con una larguísima tradición de actividad científica y pacífica en ese lugar.

Marcela subrayó: "Dentro del sector que reclama Argentina hay gente que soporta inviernos en los que directamente no hay sol. Podría pensarse que los niños que crecen ahí no tienen nada. Sin embargo no es así. Cuentan con una escuela que es puro amor y una comunidad hermosa. Tengo muchas ganas de escucharlos".

Aquí, un adelanto que compartió Marcela en las redes:

El continente blanco

El continente antártico se ubica a más de 3.584 kilómetros de Mendoza. Su superficie abarca unos 14 millones de kilómetros cuadrados, de los cuales más del 98% está cubierto por una capa de hielo que en promedio tiene 1 kilómetro y medio de espesor.

La temperatura más baja que se registró allí fue de 89 grados bajo cero -en 1983-; y la más alta fue de 18,3 grados -en 2020-. El promedio oscila entre los 20 y los -40.

Si bien desde 1959 existe un tratado que estableció un impasse en los reclamos de soberanía, hoy hay 35 países que mantienen bases y actividad en la zona.