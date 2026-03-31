Rociar las ventanas con limón: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

Además, el brillo que aporta al vidrio es difícil de igualar. Al limpiar las ventanas con una solución de limón, se elimina la opacidad característica que dejan algunos detergentes, permitiendo que la luz natural entre con claridad.

Más allá de la estética y la higiene, rociar las ventanas con este fruto cumple una función protectora. El aroma intenso y la acidez del limón actúan como una barrera invisible contra plagas como hormigas y arañas.

hormigas, plagas, casa Con este truco casero, puedes terminar con la presencia de algunas plagas en tu casa.

Como puedes ver, el limón demuestra que, a veces, la solución a los problemas de limpieza y mantenimiento muchas veces se encuentra en nuestra propia cocina.

Cómo preparar esta solución para limpieza

Para aprovechar al máximo estas propiedades sin dañar las superficies, los expertos recomiendan no aplicar el jugo del limón puro de forma directa, ya que los restos de pulpa podrían atraer insectos si no se retiran bien.

Mezcla el jugo de dos limones colados con 200 ml de agua destilada en un atomizador. Luego, ahí sí rocía la mezcla sobre los cristales y, lo más importante, sobre los marcos de las ventanas.

Por último, utiliza un paño de microfibra o papel de periódico para secar, realizando movimientos circulares. El resultado será una limpieza profunda con un aroma fresco que renovará el aire de toda tu casa.