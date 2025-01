Responde seis preguntas y descubre si tienes más felicidad de la que crees

La vida de Buettner tiene muchas aristas y es un descubridor nato. De hecho encontró los cinco lugares del mundo, denominados zonas azules, donde la gente vive más tiempo y de forma más saludable; es por eso que su trabajo lo ha hecho convertirse en uno de los grandes gurús de la longevidad y un experto en felicidad. Esos conocimientos los plasmó en uno de sus libros denominado "The Blue Zones of Happiness: Lessons From the World's Happiest People" (que en español significa "Las zonas azules de la felicidad: lecciones de las personas más felices del mundo").

Dan-Buettner.jpg Buettner es un especialista en longevidad y felicidad.

Las preguntas que te servirán de indicador sobre la felicidad en tu vida

Para interiorizarse aún más en el estudio de la felicidad, es que se comunicó con Dan Witters, director de investigación del Índice Nacional de Salud y Bienestar de Gallup desde el 2008, quien le explicó: "La felicidad auténtica surge de un conjunto de factores interconectados que casi siempre aparecen en un mismo paquete". De esa premisa surgió la idea de buscar los indicadores de la verdadera felicidad, es así que si puedes contestar afirmativamente estas preguntas, es probable que seas más feliz de lo que crees.