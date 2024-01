PERROS (1).jpg Respira hondo al saber cómo tu perro detecta a las malas personas.

Cómo detectan los perros a las malas personas

Akiko Takoaka es una investigadora del Departamento de Psicología de la Universidad Rissho en Tokio y especialista en cognición animal que ha estado al frente de varios estudios. Así, concluyó que los perros saben cuándo una persona les ha hecho daño y la recuerdan.

En uno de los experimentos, una persona señalaba a los perros un recipiente con comida, mientras que otra indicaba con el dedo un plato vacío. Cuando volvieron a repetir el proceso, los canes recordaban quién los había engañado y lo ignoraban, algunos incluso se enfadaron.

Por otro lado, los perros también son capaces de entender cuando alguien es desagradable con su familia. En otro estudio participaron varios perros con sus dueños y varios desconocidos.

A algunos de ellos se les pidió que se comportaran amablemente con el dueño y a otros, que se comportaran de manera desagradable, gritándole y haciendo gestos agresivos.

Luego, todos los participantes le ofrecieron comida a los perros. Sin embargo, los que habían tenido un mal comportamiento con sus dueños fueron hostigados por las mascotas. Con el resto, fueron cariñosos.

La parte emocional de los perros es indispensable para su supervivencia. Gracias a su sentido del olfato pueden recordar si has sido amable y simpático con ellos. Y si no fuiste bueno con ellos, no se van a olvidar nunca.