Recorrido semanal de "La Garrafa en tu Barrio": que zonas visita del 6 al 11 de abril

Con la finalidad de ayudar a las familias de menores ingresos que no cuentan con acceso a gas natural por redes, el programa "La Garrafa en tu Barrio" recorre los distintos departamentos (18) de Mendoza ofreciendo garrafas de gas de 10 kg a un precio subsidiado que varia según la zona.

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La "Garrafa en tu Barrio": qué se debe presentar para tener la garrafa subsidiada

Todos los interesados en acceder al beneficio del programa "La Garrafa en tu Barrio" deberán concurrir con: