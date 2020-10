El trámite de estos espacios para la reapertura tardaría una semana por lo menos, según los cálculos del Ministerio de Salud, y el protocolo fue elaborada a pedido de los padres de los chicos con diferentes discapacidades, quienes han sufrido mucho tener que cortar su rehabilitación en la cuarentena.

El protocolo, en el que se ha trabajado desde mayo, tiene como finalidad brindar, a quienes lo necesiten, la posibilidad de asistir a los espacios de contención, educación, rehabilitación y recreación a los que estaban habituados.

“No pedimos ninguna locura, pedimos que se hagan los protocolos correspondientes, así como abren bares, canchas de tenis y muchas cosas más, nos parece una falta de respeto y la situación que vivimos nosotros es insólita”, expresó Julio, uno de los papás que participó del reclamo en la explanada de la sede del Ejecutivo.

Agregó: “Nos parece una locura tener que venir acá. Es un niño que entra a un aula con una profesional, creo que pueden estar todos los protocolos para lo puedan atender”.

Julio contó a Radio Nihuil que su hijo tuvo varios retrocesos en este año que tuvo que interrumpir su terapia presencial, y que la virtualidad no da para más: “Mi hijo se volvió a hacer pis en la cama, el no habla, que es su mayor problema, tuvo un retroceso y no avanzó. Veníamos con un avance hermoso el año pasado y este año no tuvo terapia”.