Reciclaje: recupera los botones viejos que tienes en casa y transfórmalos en esta preciosa idea

DIY reciclaje botones.jpg Así quedan estos lindos cuadros con el reciclaje de botones. Pinterest

Qué significa DIY

Son muchos los contenidos que ofrecen consejos, ideas, propuestas DIY para reciclar viejos elementos y convertirlos en buenas ideas o manualidades que sirvan para decoración o cumplan alguna función, más allá de la estética.

DIY es la sigla en inglés de Do it yourself, que en castellano significa "hazlo tú mismo". La idea es invitar a las personas a realizar sus diseños reciclando distintos elementos, incluso el concepto sirve para animarse a realizar pequeñas reparaciones domésticas y evitar el gasto de llamar a técnicos.

DIY recicla botones.jpg Hermoso diseño para reciclar botones y hacer un lindo cuadro. 123RF

DIY: recicla los botones viejos que tienes en casa y conviértelos en esta hermosa idea

Si tienes mucho botones sin usar en casa, júntalos y crea con ellos un hermoso cuadro con diferentes diseños de árboles decorativos que le darán vida, color y un toque muy original a cualquier espacio de tu casa. Esta idea DIY es ideal para hacerla si quieres reciclar, decorar tu hogar y cuidar tu bolsillo.

ELEMENTOS NECESARIOS

Botones (la mayor cantidad que tengas)

Recortes de madera terciada (se consiguen en carpinterías a muy bajo precio)

Stencil con árboles (los podés realizar con una par de impresiones en hoja de mayor gramaje)

Acrílicos negro, blanco o de otros colores.

Un aerosol de pintura negra o marrón.

Barniz (o similar)

Pegamento o silicona en frío

PASO A PASO