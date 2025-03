Reciclaje: no tires las sábanas viejas y transfórmalas en esta hermosa idea

Las sábanas son imprescindibles para vestir la cama y dormir cómoda e higiénicamente. No obstante, el tiempo no las perdona, se gastan y se ponen viejas. Casi siempre se destiñen e incluso se rompen. Por lo que si tienes unas que ya no usas más, recíclalas con esta idea DIY (do it yourself -hazlo tu mismo-).