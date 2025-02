Recicla las tapas de las gaseosas y crea un hermoso calendario para decorar tu escritorio

Debes comenzar ubicando las tapitas de gaseosa en la madera. Necesitas 6 tapitas para los días (de Lunes a Domingo), 31 tapitas para marcar los días del mes y 12 tapitas más para los meses del año.

A continuación pega las tapitas de plástico en la madera usando silicona líquida, y a continuación podrás pintar todo con acrílico o pintura en aerosol. Una vez que la pintura esté seca, añade en cada tapita los números de los días, y los nombres de los días y los meses del año. Puedes hacerlo a mano, usando un fibrón, o con stickers o vinilos. Y listo, ya podrás usar tu calendario reciclado. La idea es que cada uno de los moldes de madera en forma de círculo sean usados para ir marcando la fecha.

Esta misma idea de calendario puedes realizarla directamente en la puerta de la heladera o nevera (sin usar la madera como base), solo tienes que agregar en cada tapita de plástico un pequeño imán, el cual se puede pegar con silicona líquida.

