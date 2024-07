﻿Recicla el centímetro viejo que tienes guardado y conviértelo en esta fabulosa idea

En este sentido, el siguiente "hazlo tu mismo" sugiere reutilizar el centímetro viejo que no usas más y tienes guardado entre los materiales de costura. Y es que aunque no lo uses más para medir, será una excelente opción para realizar distintas manualidades.

De esta manera, esta nueva oportunidad de reciclaje DIY será ideal para decorar y darle un toque especial a los muebles de tu hogar con el centímetro viejo.