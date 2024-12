¿Recibió un paquete desconocido? Expertos advierten sobre una nueva estafa para las fiestas

amazon.png No abras los paquetes extraños que llegan a tu hogar.

Estadounidenses caen en estafas

Nancy Kowalik, de Nueva Jersey, conversó con ABC News y señaló que recibió "un regalo realmente lindo para el cuidado de la piel", pero en realidad no recordaba quién se lo había enviado. El paquete traía un código QR, pero como había escuchado las advertencias sobre estafas con cepillos de dientes no lo escaneó. Preguntó a sus amigos y nadie afirmó enviar el paquete, así que directamente descartó el código QR.

Jennifer Leach, directora asociada de la Oficina de Educación del Consumidor y las Empresas de la Comisión Federal de Comercio, afirmó a USA Today que varios vendedores en sitios de Amazon envían paquetes para aumentar las reseñas. “Las empresas deshonestas y los estafadores envían todo tipo de basura no solicitada por correo y luego escriben buenas críticas sobre su empresa en su nombre”, señaló Leach agregando que estas acciones pueden afectar de forma negativa a las empresas que no hacen trampa.

QR paquete.jpg El brushing es una estafa que consiste en enviar paquetes a personas que no los han solicitado, con el objetivo de crear reseñas falsas y aumentar las ventas de un producto.

Advertencias para tener en cuenta

Por otro lado, la directora advirtió que la información personal y las cuentas de los compradores se han visto comprometidas en varios casos. Expertos en estafas se animan a crear nuevas cuentas utilizando nombres y direcciones falsas, de otras personas. Es importante proteger y verificar la seguridad de las cuentas de los sitios de compras, frecuentemente. Por otro lado, en caso de recibir un "regalo" o un pedido fraudulento, hay que notificar a la empresa o plataforma de compra.

Un portavoz de Amazon, Melanie McGovern, habló con Better Business Bureau y le pidió a los compradores que no escaneen códigos QR y tampoco ingresen información en caso de no estar seguros de donde proviene el paquete que llegó al hogar. Además, explicó que Amazon puede tomar medidas serias contra los vendedores que violan la política de enviar paquetes no solicitados a los clientes.