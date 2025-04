El mate solamente necesita del cuenco para beber y obviamente la bombilla, y tener las en condiciones es necesario para que el sabor del mate y la yerba no cambie en lo absoluto. Es por ello que la limpieza de estos 2 elementos es clave, y es importante hacerlo de manera correcta, preferiblemente que sea bien profunda.

Admitir que no siempre lavas de forma correcta estos 2 elementos del mate no te hacen una persona sucia, y es que no todos saben la manera en la que debe higienizarse por ejemplo la bombilla. Esta suele juntar mucha suciedad que parece imperceptible.

bombilla 3.jpg Fuente: Hola Mate

Para lavar la bombilla no es suficiente usar jabón, y tener que cambiarla puede ser un gasto innecesario. Para nuestra suerte, existe un truco casero que la recuperará en cuestión de minutos con 2 ingredientes que tienes en tu hogar.

Llevar a cabo este truco casero que limpiará profundamente la bombilla tan solo necesita de agua, bicarbonato de sodio y un poco de limón. Esta mezcla dejará como nuevo este elemento clave para tomar un buen mate cuidando tu bolsillo.

El paso a paso del truco casero es muy sencillo y es que tan solo deberemos deberemos poner una olla con un poco de agua, 2 cucharadas de bicarbonato de sodio, 3 rodajas de limón y las bombillas. Tendremos que poner a hervir la olla durante media hora con esta mezcla dentro.

limon, cucarachas.jpg

Poco a poco, veremos como el agua comienza a ponerse color marrón debido a la suciedad que sale dentro de la bombilla. El truco casero termina haciendo el mismo proceso, pero en vez de bicarbonato y limón, usando vinagre para sacar el sabor. Luego debemos enjuagar las bombillas.