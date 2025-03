﻿Quistes de milium: por qué aparecen y cómo sacarlos

Estos granitos o puntitos blancos con quistes de milium, no duelen, no tienen pus y no son un problema de salud, pero si te molestan, se pueden eliminar en un consultorio de forma segura.

¿Por qué aparecen los quistes de milium?

Según el sitio web Clínica Clemente, los quistes de milium se forman cuando la queratina queda atrapada bajo la piel. Un error muy común es querer explotarlos como un granito, pero de esta forma solo terminarás dañando la piel.