Quiniela de Mendoza: resultados de la Nocturna de hoy, 23 de marzo de 2026.

Cada sorteo, se realiza ante escribano público, desde el Salón de Sorteos del Instituto Provincial de Juegos y Casinos ubicado en Avenida San Martín y Brasil, de Godoy Cruz, Mendoza.

Quiniela de Mendoza: resultados de la Nocturna de hoy, 23 de marzo.

A la cabeza: 1222

Todos los números según el orden en que quedaron:

1: 1222

2: 4845

3: 1997

4: 1304

5: 7805

6: 0078

7: 0795

8: 6867

9: 9961

10: 6270

11: 8717

12: 3498

13: 3335

14: 9849

15: 7878

16: 2300

17: 7247

18: 0247

19: 9092

20: 3707

A La Nocturna

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Resultados Quiniela de Mendoza: La Previa del 23 de marzo de 2026

A La Previa

Resultados Quiniela de Mendoza: La Primera del 23 de marzo de 2026

A La Primera

Resultados Quiniela de Mendoza: La Matutina del 23 de marzo de 2026

A La Matutina

Resultados Quiniela de Mendoza: La Vespertina del 23 de marzo de 2026

A La Vespertina

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Qué es la Quiniela?

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina. Consiste en un concurso de jugadas, entendidas éstas como la asociación de un riesgo con un monto de dinero, sujetas a premios, determinados por uno o más sorteos. Es considerada una apuesta a este juego, el cociente entre el monto apostado y la extensión de la jugada.

Quiniela de Mendoza: dónde se transmite el sorteo

La trasmisión es vía streaming y se hará durante los cinco sorteos diarios que tiene la Quiniela de Mendoza.

Se podrán ver en el canal de Youtube del Instituto Provincial de Juegos y Casinos Mendoza: www.youtube.com/c/institutoprovincialdejuegosycasinosmendoza.

Cuáles son los horarios de la Quiniela de Mendoza

La Quiniela de Mendoza se sortea de lunes a sábados en los siguientes horarios: