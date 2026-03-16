Este lunes 16 de marzo se realizó el sorteo número 15518 de la Quiniela de Mendoza en su edición Nocturna y el número ganador resultó ser el 8010. Mientras que en el segundo lugar salió el 7350 y en el tercer lugar el 3061.
Quiniela de Mendoza: resultados de la Nocturna de hoy, 16 de marzo de 2026
Este lunes 16 de marzo se realizó el sorteo de la Quiniela de Mendoza en su edición Nocturna y el primer premio fue para el número 8010
El número ganador en los sueños significa "La leche".
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Cada sorteo, se realiza ante escribano público, desde el Salón de Sorteos del Instituto Provincial de Juegos y Casinos ubicado en Avenida San Martín y Brasil, de Godoy Cruz, Mendoza.
Quiniela de Mendoza: resultados de la Nocturna de hoy, 16 de marzo.
A la cabeza: 8010
Todos los números según el orden en que quedaron:
- 1: 8010
- 2: 7350
- 3: 3061
- 4: 7158
- 5: 2930
- 6: 0572
- 7: 6374
- 8: 2252
- 9: 6104
- 10: 1942
- 11: 7572
- 12: 6203
- 13: 3451
- 14: 8229
- 15: 4583
- 16: 8992
- 17: 1533
- 18: 8592
- 19: 5883
- 20: 9459
Resultados Quiniela de Mendoza: La Previa del 16 de marzo de 2026
Resultados Quiniela de Mendoza: La Primera del 16 de marzo de 2026
Resultados Quiniela de Mendoza: La Matutina del 16 de marzo de 2026
Resultados Quiniela de Mendoza: La Vespertina del 16 de marzo de 2026
Qué es la Quiniela?
La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina. Consiste en un concurso de jugadas, entendidas éstas como la asociación de un riesgo con un monto de dinero, sujetas a premios, determinados por uno o más sorteos. Es considerada una apuesta a este juego, el cociente entre el monto apostado y la extensión de la jugada.
Quiniela de Mendoza: dónde se transmite el sorteo
La trasmisión es vía streaming y se hará durante los cinco sorteos diarios que tiene la Quiniela de Mendoza.
Se podrán ver en el canal de Youtube del Instituto Provincial de Juegos y Casinos Mendoza: www.youtube.com/c/institutoprovincialdejuegosycasinosmendoza.
Cuáles son los horarios de la Quiniela de Mendoza
La Quiniela de Mendoza se sortea de lunes a sábados en los siguientes horarios:
- Previa, a las 10.15
- Primera, a las 12
- Matutina, a las 15
- Vespertina, a las 18
- Nocturna, a las 21