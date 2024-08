Quieren desalojar a una vendedora de empanadas discapacitada del Mercado de San Telmo

Betty twitter.jpg

En ese contexto Lo de Betty se destaca por sus empanadas caseras y una oferta de tragos populares como cynar y vermut, además de cerveza barata. Su menú icónico es la empanada de portobellos, que viene acompañada de una lata de cerveza y cuesta $3.500.

Lo que ocurre es que a Betty ahora quieren desalojarla debido al proceso de gentrificación que ocurre en el barrio de San Telmo, donde los locales chicos se están yendo -o son obligados a irse- para dar paso a grandes cadenas que montan sus negocios estandarizados y con un mayor presupuesto.

“Quise pagar todo otra vez y me dijeron igual que no”, dice Betty

“Lo que pasa es que quieren un cambio de perfil: a mí se me venció el contrato el 12 de octubre de hace dos años: yo quise pagar todo como pagaría una persona nueva. Quise pagar todo otra vez y me dijeron igual que no”, explica Betty.

Los dueños del local donde está emplazado el negocio de Betty no quieren renovarle el contrato y por eso en septiembre de este año deberá abandonarlo: el tema es que la vendedora de empanadas no logra encontrar otro local cercano para mudarse porque están todos caros y le es muy complicado juntar el dinero que implica una mudanza (comisión, garantía, depósito previo, etc).

Cómo se puede ayudar a Betty

Ante esta situación los vecinos del barrio quisieron abrir una cuenta para realizarle donaciones a Betty, pero ella se negó argumentando que todo lo que tiene “lo hice trabajando”. En ese contexto @BurgerFcts, quien difundió la noticia, pide que los que puedan vayan a comprarle empanadas.

La docena cuesta $20.000 y los gustos que tiene son los siguientes: carne, pollo, jamón y queso, cebolla y queso, chorizo y queso, morcilla y queso, roquefort, apio, nuez, queso, roquefort y queso, ananá, ciruela, acelga, berenjena, brócoli, calabaza, portobello, verdeo y muzzarella y zucchini.

“Todo lo que se pueda facturar estos días es clave para poder reunir los fondos que Betty necesita para mudarse. Si laburás cerca hacé el pedido de la oficina ahí”, solicita la publicación.