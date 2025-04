Qué significa y cómo se recomienda reaccionar si tu ex te busca después de mucho tiempo, según la psicología

ex pareja.jpg

Motivos y explicaciones: qué significa el regreso de una ex pareja, según la psicología

Especialistas en psicología del portal Mejor con Salud, responden las dudas. Muchas veces escuchamos la frase los exs siempre vuelven, términos muy repetidos y culturales pero que, en palabras de la ciencia, no están tan errados.

El regreso de una ex pareja depende de muchos factores y características de la ruptura. Si tu ex fue quien rompió la relación, es posible que tiempo después se sienta arrepentimiento. Por el contrario, si tú fuiste quien terminó la relación, su vuelta puede estar relacionada con la no aceptación.

qué significa.jpg

Sin embargo, la principal razón por la cual una ex pareja vuelve a tu vida son los recuerdos y la nostalgia. Este motivo es aún más válido si continuaron en contacto luego de la ruptura. Otros motivos por los cuales una ex pareja vuelve pueden ser:

Ya te conoce y eso facilita comenzar una relación.

Recuerda lo bueno de ti, te echa de menos y vuelve por el sentimiento de nostalgia.

Quizás sabe cómo te ha ido desde que terminaron, su orgullo está herido y no acepta que estés bien sin él.

Uno de los motivos más famosos es el sexo. Muchas ex pareja regresan en busca de ello y se aprovechan de los sentimientos aún existentes de la otra parte.

regresan en busca de ello y se aprovechan de los sentimientos aún existentes de la otra parte. Soledad o falta de cierre.

Interés y curiosidad por saber de tu vida.

Por supuesto que nos toda ex pareja regresa con malas intenciones. En algunos casos, y si las cosas terminaron bien, puede volver con intenciones puras y reales e incluso demostrar un crecimiento personal y madurez emocional desarrollada.

Cómo se recomienda reaccionar y actuar cuando un ex vuelve a tu vida, según la psicología

La psicóloga Ana Lombardía explica que los nuevos conceptos o tendencias virales en las redes sociales acerca de las relaciones sexo afectivas, plantean una nueva mirada. La experta en psicología, desarrolla el concepto zombieing, un término empleado para explicar el regreso de la ex pareja a través de las redes sociales mediante un like, un emoji o un follow inesperado.

personas - psicología.jpg

Los expertos en psicología recomiendan tener un buen olfato para detectar las intenciones y descifrar si el regreso tiene que ver con el amor o el ego. Existen personas que se nutren de los intereses y necesidades personales y no de afectos auténticos. Lo importante es ser cautos e inteligentes para saber leer a esa ex pareja, sin olvidar los motivos de la ruptura.