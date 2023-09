La interpretación de los sueños no es simple. Cada experiencia onírica es única y su análisis no solo depende de lo que suceda en ella, sino también de lo que nos hace sentir en ese momento y al despertar. No obstante, hay particularidades que tienen un significado común. Por ejemplo, muchos se preguntan qué significa soñar con arañas (algo bastante común) y, aunque se trate de un animal desagradable para la mayoría de las personas, no tiene por qué ser malo.