Durante mucho tiempo, la imagen de una persona hablando sola se asoció erróneamente con desequilibrios mentales. Sin embargo, las investigaciones recientes que ha realizado la ciencia han dado un vuelco a esta percepción. A continuación te diré cuál es su significado y qué dice la psicología al respecto.
Qué significa que una persona hable sola en voz alta: esto dice la ciencia
Que una persona hable sola no significa que tenga problemas cognitivos. Al respecto, el veredicto de la ciencia y la psicología
Hablar solo en voz alta: qué significa para la psicología
Lejos de ser un síntoma de alarma, el habla autodirigida es una herramienta cognitiva de gran valor que la mayoría de los seres humanos utiliza, en mayor o menor medida, para organizar su mundo interno y mejorar su rendimiento cotidiano.
Desde el punto de vista de la psicología, hablar en voz alta con uno mismo funciona como un mecanismo de autorregulación. Cuando verbalizamos nuestros pensamientos, obligamos al cerebro a procesar la información de una manera más estructurada.
Este proceso ayuda a clarificar ideas, priorizar tareas y, fundamentalmente, a mejorar la memoria. De hecho, estudios demuestran que decir el nombre de un objeto en voz alta (como la billetera, el teléfono o las llaves) facilita su localización visual, ya que el estímulo auditivo refuerza la búsqueda cerebral.
Más allá de la eficiencia operativa, hablar solo cumple una función terapéutica esencial. En momentos de alta tensión o ansiedad, hablarse a uno mismo en tercera persona puede crear una distancia emocional necesaria para evaluar los problemas con mayor objetividad. Al actuar como nuestros propios interlocutores, podemos darnos ánimos, gestionar la frustración y reducir los niveles de cortisol, la hormona del estrés.
Esta práctica es común en atletas de alto rendimiento y profesionales que enfrentan situaciones críticas, utilizándola como un método de refuerzo positivo y concentración.
Es importante recordar que este comportamiento es natural desde la infancia. Los niños suelen narrar sus acciones mientras juegan como una forma de aprendizaje y dominio del entorno. En la adultez, esta conducta evoluciona, pero mantiene su esencia: es el reflejo de una mente activa que busca soluciones.
Hablar solo permite ensayar conversaciones difíciles, consolidar el aprendizaje y fortalecer la autoconciencia, posibilitándonos entender mejor nuestras propias emociones al escucharlas proyectadas en el aire.
Por ende, hablar solo no debe ser motivo de vergüenza ni preocupación. La ciencia y la psicología nos dicen que es una capacidad sofisticada del cerebro que permite integrar pensamientos y acciones de manera coherente.