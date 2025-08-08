Como explican los expertos del Hospital Veterinario Menes, uno de estos fenómenos es llamado esclerosis nuclear, algo que es definido como un proceso natural del envejecimiento, que hace que los ojos de un perro se tornen de este color.

Por otro lado, las cataratas son opacidades en el cristalino que pueden causar visión borrosa o nublada y un tono grisáceo o blanco en el ojo de tu perro.

ojos, perros Qué significa que un perro tenga los ojos grises y cuándo ir al veterinario

Algunas infecciones, inflamaciones o lesiones corneales también pueden causar opacidad y cambios de color en los ojos de tu perro. Dos de ellas son el glaucoma y la uveítis:

El glaucoma afecta el nervio óptico y puede causar un aumento de la presión ocular.

La uveítis es la inflamación de la úvea (capa vascular del ojo) y puede causar enrojecimiento, opacidad y cambios en el color del ojo.

El momento en el que debes acudir a un veterinario

Como se dijo antes, el proceso natural de envejecimiento de un perro puede presentar como característica el hecho de que sus ojos se pongan grises. Sin embargo, ante algunas conductas como las que serán explicadas, es recomendable acudir a un veterinario.

Si la opacidad en los ojos de tu perro aparece de repente o se acompaña de otros síntomas preocupantes, como enrojecimiento, secreción, o dificultad para ver, debes acudir al veterinario de inmediato.

Si notas cambios en el comportamiento de tu perro, como la pérdida de apetito o letargo, junto con la opacidad ocular, es importante consultar a un especialista.