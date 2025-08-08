El hecho de que un perro tenga los ojos grises puede ser signo de envejecimiento o problema de salud

El perro es la mascota más popular en los distintos hogares, y es por eso que es crucial que los dueños estén atentos a los síntomas y señales que podrían afectar su salud. Uno de ellos, y que algunos no entienden qué significa, es el hecho de que presenten los ojos de otro color.

Aunque los perros pueden tener problemas de visión, como cualquier otro animal, no es este el sentido más importante. Su sentido del olfato es mucho más agudo y juega un papel mucho más importante en su percepción del mundo.

Qué significa que un perro tenga los ojos grises y cuándo ir al veterinario

Qué significa que un perro tenga los ojos grises

Un perro con ojos grises puede estar experimentando un cambio natural por envejecimiento o un problema de salud subyacente. En el segundo de los casos, es crucial estar atento y saber cuáles pueden ser los motivos.

Como explican los expertos del Hospital Veterinario Menes, uno de estos fenómenos es llamado esclerosis nuclear, algo que es definido como un proceso natural del envejecimiento, que hace que los ojos de un perro se tornen de este color.

Por otro lado, las cataratas son opacidades en el cristalino que pueden causar visión borrosa o nublada y un tono grisáceo o blanco en el ojo de tu perro.

Algunas infecciones, inflamaciones o lesiones corneales también pueden causar opacidad y cambios de color en los ojos de tu perro. Dos de ellas son el glaucoma y la uveítis:

  • El glaucoma afecta el nervio óptico y puede causar un aumento de la presión ocular.
  • La uveítis es la inflamación de la úvea (capa vascular del ojo) y puede causar enrojecimiento, opacidad y cambios en el color del ojo.

El momento en el que debes acudir a un veterinario

Como se dijo antes, el proceso natural de envejecimiento de un perro puede presentar como característica el hecho de que sus ojos se pongan grises. Sin embargo, ante algunas conductas como las que serán explicadas, es recomendable acudir a un veterinario.

Si la opacidad en los ojos de tu perro aparece de repente o se acompaña de otros síntomas preocupantes, como enrojecimiento, secreción, o dificultad para ver, debes acudir al veterinario de inmediato.

Si notas cambios en el comportamiento de tu perro, como la pérdida de apetito o letargo, junto con la opacidad ocular, es importante consultar a un especialista.

