perro misa religion (2).jpg Qué significa que un perro entre a la Iglesia durante la misa. Foto: gentileza desdelafe.mx.

La misa es un espacio para el encuentro entre las personas con Dios, por lo que hay pautas que respetar. Para muchos, la presencia de las mascotas en la Iglesia puede resultar molesta, pero el Papa Francisco solicitó a todas las parroquias del mundo que dejen entrar a perros y gatos.

Qué significa que un perro entre a misa

Puede suceder que un perro entre a misa, porque su dueño se encuentra dentro de la Iglesia o porque es callejero y le atraen los espacios llenos de gente. Sin embargo, los perros y los gatos no necesitan ir a misa porque no necesitan ser salvados, ya que no tienen opción de condenarse.

Cristo vino a salvar solo a los hombres porque son los únicos de toda la creación que pueden condenarse y que tienen libertad. Los animales pueden vivir en libertad, pero no son libres, ni tampoco se les pueden imputar cosas malas porque actúan por instinto.

perro misa religion (1).jpg Foto: gentileza static.emisorasunidas.

Nosotros, los humanos, sí necesitamos ir a misa. Tenemos la posibilidad de condenarnos a pesar de la infinita misericordia de Dios y él mismo quiere que seamos parte activa en el proceso redentor de Jesucristo.

¿Los perros y gatos pueden ir a misa?

En 2015, el Papa Francisco dio la orden de que dejen entrar perros y gatos "que sepan comportarse" a todas las parroquias del mundo durante la misa. Esta misiva del sumo pontífice ratifica el derecho de los animales a ser parte de dicho sacramento.

“Hermanos y Hermanas, es para mi de todo interés y de suma importancia el hacerles saber que desde ahora nuestras amadas mascotas podrán compartir el tiempo con el señor ya que según conversaciones con el Espíritu Santo (que como sabéis es una paloma) ha decidido que nuestros amigos de cuatro patas entren al templo de señor para recibir a Jesús en sus corazones", explicó.