Cementerio.jpg Cementerio.

¿Qué significa que un familiar muera el día de tu cumpleaños?

Según Silvina Gualtieri, una experta en terapias sistémicas transgeneracionales y en espiritualidad, si un familiar muere cerca de tu fecha de cumpleaños, significa dos cosas:

Te eligió a vos porque te consideraba especial, y te está obsequiando su existencia . "Es un hermoso acto de amor", dice la profesional.

. "Es un hermoso acto de amor", dice la profesional. Cuando alguien te elige como su heredero universal, te está dando la obligación de continuar con aquello que esa persona no puede seguir haciendo porque trascendió este plano. Entonces te elige a vos porque te considera el más apto, de entre todos, para cumplir esa función o funciones que ya no va a poder seguir cumpliendo. Inconscientemente, uno toma esa carga o mochila y uno empieza a "vivir la vida que ese otro ser hubiese vivido y no la tuya".

La profesional agrega: "Si algún familiar tuyo fallece 10 antes o hasta 10 días después de tu cumpleaños, chequea si no has tomado alguna de sus obligaciones que ahora que estás revisando no son tuyas y le corresponden a ese familiar que ya falleció.

►TE PUEDE INTERESAR: Qué significa el aullido de los perros y a qué se deben

Embed - Si conoces a alguien que le pasó, envíale este reel porque es muy importante que se libere de esa responsabilidad inconsciente. Para que seas el "heredero universal" se considera un rango de 10 días previos y hasta 10 días posteriores a tu fecha de cumpleaños. ( y el mismo día exacto también, por supuesto) ¿Conocías esta información? . #psicogenealogia #terapiatransgeneracional #terapiasistemica #cumpleaños #heredero #Psicogenealogía @alguiendespierta Si conoces a alguien que le pasó, envíale este reel porque es muy importante que se libere de esa responsabilidad inconsciente. Para que seas el "heredero universal" se considera un rango de 10 días previos y hasta 10 días posteriores a tu fecha de cumpleaños. ( y el mismo día exacto también, por supuesto) ¿Conocías esta información? . #psicogenealogia #terapiatransgeneracional #terapiasistemica #cumpleaños #heredero #Psicogenealogía sonido original - Alguien Despierta

En cuanto a los comentarios que recibió este video, los mismos son muy variados. Algunos usuarios aseguran que recibieron "deudas y cargas emocionales" que no pueden soportar, mientras que otros aseguraron que no creen en esta teoría que expone la profesional.