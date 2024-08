Michael Landon: la polémica y el misterio que rodea la muerte de su nieto

Michael Landon.jpg Dylan Lupia y su madre, Shawna Landon.

¿Cómo y cuándo falleció el nieto de Michael Landon?

Dylan Lupia fue atropellado por un autobús en Los Ángeles un 17 de agosto del 2022 a las 7:31 p.m. en Palos Verdes Boulevard. La oficina del forense no le informó a la familia Landon el fallecimiento del joven sino hasta la noche siguiente.

Shawna Landon le aseguró al medio Page Six que ella se encontraba viendo una películas con sus hijas Sophia, de 15 años, y Olivia, de 10, cuando la policía arribó a su hogar. "Dylan caminaba por el carril hacia el autobús. El conductor del autobús afirmó que no vio a nadie", explicó la hija del actor Michael Landon. Sin embargo, cuando Shawna y su hermana visitaron el lugar, se dieron cuenta de que la versión del conductor no era convincente.

►TE PUEDE INTERESAR: Expertos aseguran que el cáncer de Michael Landon fue causado por 'La familia Ingalls'

Michael Landon nieto.jpg Sitio donde falleció Dylan Lupia.

"No había forma de que este conductor de autobús no pudiera haber visto a mi hijo caminando hacia la autobús con los ojos en la carretera. Mi hijo estaba caminando en el carril de bicicletas. Mi hermana me dijo: 'Shawna, esto es imposible'", dijo la hija del actor.

Días más tarde se supo que el conductor del autobús nunca se detuvo para auxiliar a Dylan. "Todo lo que sabemos es que este conductor de autobús no siguió las políticas y procedimientos y no obtuvo ninguna información de este pasajero. No tiene sentido", dijo Shawna.