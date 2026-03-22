Qué significa que tu perro aplaste su hocico en todos lados y cuándo es algo negativo

Si tu mascota presiona su cara contra ti, está practicando el nuzzling. Es un gesto de extrema confianza que refuerza el vínculo entre ambos, similar a un abrazo humano.

A veces, también la explicación de este gesto es más simple de lo que parece. El perro acaba de comer y beber y busca limpiarse en algún lugar.

mascota, perro Muchas veces, con este gesto, el perro busca limpiarse después de comer.

Sin embargo, no todo es amor y juegos. Existen contextos donde este comportamiento del perro es un síntoma de malestar físico. Si notas que se frota con desesperación, podría tratarse de alergias cutáneas, presencia de parásitos externos o incluso una infección dental.

Head Pressing, lo más peligroso

Debemos diferenciar el frotado casual de la presión constante. Si ves que tu perro apoya la parte superior de su cabeza contra una pared o esquina y se queda estático, sin responder a estímulos, es una emergencia médica que suele estar ligada a los siguientes resultados:

Trastornos neurológicos: como tumores o inflamación cerebral.

como tumores o inflamación cerebral. Intoxicaciones: expocisión a toxinas que afectan el sistema nervioso.

expocisión a toxinas que afectan el sistema nervioso. Enfermedad hepática: cuando el hígado no filtra toxinas adecuadamente, estas llegan al cerebro.

Como puedes ver y entender, si el gesto es esporádico y tu perro se ve alegre, probablemente tu perro solo esté comunicándose. Pero si notas una fijación obsesiva o desorientación, la intervención profesional es clave.