Qué significa que haya alguna muerte en el día de tu cumpleaños, según las constelaciones familiares

Cuando alguien cercano fallece en esa fecha, puede interpretarse como un acto que resuena a nivel profundo, activando eventos o energías no resueltas en la familia. Este tipo de situaciones no son vistas como simples coincidencias, sino como símbolos que representan un cierre o una continuidad de procesos familiares ocultos o no comprendidos.

Qué significa que haya alguna muerte en tu cumpleaños

Según Bert Hellinger, el creador de las constelaciones familiares, los sistemas familiares están marcados por ciclos de lealtades invisibles, donde los miembros de una familia, muchas veces de manera inconsciente, se ven atados a las experiencias de los ancestros. En algunos casos, la muerte de una persona en un día simbólicamente importante, como el cumpleaños de otro miembro de la familia, puede estar vinculada a la repetición de un ciclo familiar no cerrado.

La muerte en una fecha significativa puede ser vista como una manifestación del deseo de la persona fallecida de cerrar una herida en el sistema familiar. Puede haber un mensaje profundo detrás, un acto de reparación o la necesidad de liberar una carga emocional que se transmite de generación en generación.

La transferencia de energías emocionales: En las constelaciones familiares, se cree que las emociones y los conflictos familiares no resueltos pueden transmitirse de generación en generación. Cuando alguien muere en una fecha que tiene una carga emocional para otro miembro de la familia, como el cumpleaños de una persona cercana, esto puede interpretarse como una especie de "transferencia de energía".

La muerte de un ser querido en ese día puede tener el propósito de interrumpir o transformar patrones antiguos que han estado influyendo en el bienestar de los descendientes.

El concepto de "duelo compartido": En este contexto, la muerte que ocurre el mismo día de un cumpleaños puede verse también como una manifestación de un "duelo compartido". En las constelaciones familiares, el concepto de "duelo" no se limita solo a la muerte física, sino que también abarca las pérdidas simbólicas, como la falta de amor o la desconexión emocional dentro del sistema familiar. La muerte en esa fecha puede representar la necesidad de cerrar un ciclo de sufrimiento no resuelto.