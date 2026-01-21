Qué significa cuando se corta la pulsera roja de protección

En el mundo de las energías existen algunas creencias que hablan de las influencias negativas que podemos recibir del exterior y de la gente que nos rodea. Por eso es indispensable contar con el amuleto de protección por excelencia: una pulsera roja.
Para cuidarnos de las malas energías y de la envidia es muy conocido el uso de la pulsera roja considerada como un poderoso accesorio y amuleto que aleja las malas vibras de tu vida.
Sin embargo, suele pasar que luego de un tiempo la pulsera roja se rompa, se caiga o pierda. Cuando esto sucede tiene un significado que es importante que sepas. Acá te contamos por qué se cae este poderoso amuleto.
Pulsera roja de protección: qué significa cuando se corta o pierde este amuleto
Según las creencias milenarias la pulsera roja absorbe toda la energía negativa que nos rodea, protegiéndonos del mal de ojo. los celos y las envidias.
De esta manera, cuando la pulsera roja se cae o pierde, se cree que es una señal de que el amuleto cumplió su función al protegerte de las malas vibras. Es decir, absorbió tanta energía negativa que ya es momento de reemplazarla por una nueva.
¿Qué hacer cuando se cae la pulsera roja de protección?
Cuando la pulsera roja cumplió su función de protección es momento de usar una nueva lo antes posible para seguir alejando las malas energías de tu vida. Además, esto debes hacer si tu pulsera roja se cayó.
- Si encontraste la pulsera roja en el piso, envuélvela en papel aluminio y quémala. También puedes tirarla en un basurero lejos de tu casa.
- Debes conseguir una pulsera nueva y pedirle a alguien que te ame que te la ponga en la muñeca izquierda. Mientras lo hace visualiza una luz que te protege y rodea.
- Recuerda que lo ideal es hacerle 7 nudos.