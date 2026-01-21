Qué significa cuando se corta la pulsera roja de protección

pulsera roja.jpg

Pulsera roja de protección: qué significa cuando se corta o pierde este amuleto

Según las creencias milenarias la pulsera roja absorbe toda la energía negativa que nos rodea, protegiéndonos del mal de ojo. los celos y las envidias.

De esta manera, cuando la pulsera roja se cae o pierde, se cree que es una señal de que el amuleto cumplió su función al protegerte de las malas vibras. Es decir, absorbió tanta energía negativa que ya es momento de reemplazarla por una nueva.

¿Qué hacer cuando se cae la pulsera roja de protección?

Cuando la pulsera roja cumplió su función de protección es momento de usar una nueva lo antes posible para seguir alejando las malas energías de tu vida. Además, esto debes hacer si tu pulsera roja se cayó.