¿Es peligroso?

Afortunadamente, la mayoría de las arañas que encontramos en nuestras casas no representan una amenaza para los humanos. En general, las especies comunes de arañas que habitan en entornos urbanos son inofensivas. Incluso si se trata de una araña venenosa, como la araña marrón o la viuda negra, el simple hecho de caminar sobre tu cuerpo no significa que vayas a ser picado. Las arañas solo pican en situaciones de defensa, cuando se sienten amenazadas. Sin embargo, siempre es recomendable no manipularlas sin precauciones.

En cuanto al peligro físico, los riesgos asociados con arañas son bastante bajos. Solo un pequeño porcentaje de especies tienen veneno potente suficiente como para causar un problema grave en los humanos, y aun así, las picaduras de estas especies son muy raras.

Así mismo, National Geographic ayuda a identificar si la picadura de una araña es venenosa:

Dolor en el pecho o abdomen

Calambres

Dolor de cabeza

Debilidad muscular

Dificultad para respirar

Vómitos y náuseas.

Ansiedad

Entumecimiento y hormigueo

Convulsiones

Hinchazón en el rostro

¿Qué pasa si veo una araña caminando sobre mi cuerpo y qué significa (2).jpg

Qué significa que una araña camine por nuestro cuerpo

La razón más común por la que una araña se pose sobre el cuerpo humano es la búsqueda de un lugar seguro o una fuente de alimento. Las arañas son predadoras que se alimentan principalmente de insectos más pequeños, y no buscan interactuar con los humanos. También es posible que esté buscando un lugar tranquilo para hacer su telaraña o para esconderse.

El encuentro más frecuente ocurre cuando estamos descansando, por ejemplo, al dormir o al estar sentados de manera estática. En estos momentos, el cuerpo humano se convierte en un sitio atractivo para una araña en busca de sombra o un lugar apartado. También, pueden posarse sobre ti en cierto lugar donde este su tela de araña.

Más allá de la explicación biológica, en algunas culturas, la araña se la asocia con la creatividad, el destino y la paciencia. Su habilidad para tejer telas complejas y precisas ha sido vista como un reflejo de la interconexión de las cosas en el universo. Es decir, que poso sobre ti todas sus habilidades.

En otras tradiciones, las arañas tienen una carga más negativa, siendo vistas como presagios de malos augurios o símbolos de la oscuridad. En cualquier caso, la presencia de una araña sobre el cuerpo puede verse como un recordatorio de estar atentos a los pequeños detalles de la vida o, en el peor de los casos, como un síntoma de ansiedad.