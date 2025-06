Qué pasa si se te cae el café en la computadora y cómo actuar de inmediato para salvarla

Además, la humedad atrapada en el interior del equipo puede provocar corrosión en los circuitos, lo que genera fallas progresivas con el paso de los días, incluso si la computadora parece funcionar bien en un primer momento.

Qué hacer de inmediato

Actuar rápido es clave y no, no hay que meterla en arroz. Esto es lo que debes hacer:

Si tu computadora está encendida, apágala de inmediato para evitar cortocircuitos. Si está cargándose, desconéctala del enchufe y retírale la batería (en caso de que sea extraíble).

Desconecta todos los periféricos como el mouse, auriculares, pendrives y cualquier dispositivo conectado.

Si se te cae café en la computadora, intenta secar con un paño.jpg

El tercer y más importante paso es colocar la computadora en forma de “V” invertida (en el caso de una notebook, abierta boca abajo) para que el líquido pueda salir.

Después usa un paño seco o papel absorbente para limpiar el líquido que veas por fuera. Pero no frotes, solo apoya el papel para que absorba. Lo importante es que no uses secador de pelo ni calor directo. Esto puede dañar más los componentes.

Por último, lleva el equipo a un servicio técnico especializado lo antes posible. Aunque parezca que funciona, puede haber humedad interna que cause daños a largo plazo. Esta es solo una solución momentánea.

¿Qué no hay que hacer nunca?