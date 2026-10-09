Qué es un deepfake y por qué la nueva tecnología de Google busca frenarlos

Un deepfake es un archivo de video, imagen o audio generado o alterado mediante algoritmos de aprendizaje profundo para suplantar la identidad de una persona con un nivel de hiperrealismo sorprendente. Ante el crecimiento de este fenómeno en plataformas digitales, la compañía Google intensificó sus herramientas de detección para identificar este tipo de contenidos manipulados.
Los riesgos de la inteligencia artificial en redes sociales
El fenómeno cobró fuerza en las redes sociales, donde la viralización inmediata convierte a estas manipulaciones en herramientas peligrosas de desinformación, estafas financieras y difamación.
El avance de los desarrollos generativos facilitó la creación de contenidos sintéticos, elevando las alarmas de los especialistas en ciberseguridad por diversos peligros cotidianos:
- Fraudes y ciberestafas: clonación de voz de familiares o ejecutivos para solicitar transferencias de dinero de urgencia mediante llamadas o mensajes falsos.
- Manipulación política y electoral: creación de declaraciones falsas de candidatos o funcionarios en momentos clave para alterar la opinión pública.
- Ataques a la reputación: montaje de rostros en situaciones comprometedoras o delictivas sin el consentimiento de la víctima.
- Erosión de la confianza digital: la dificultad para distinguir lo real de lo sintético genera desconfianza generalizada sobre cualquier prueba audiovisual.
La tecnología de Google frente a las manipulaciones
Para frenar esta amenaza, Google puso a disposición pública su herramienta SynthID Detector, capaz de identificar las marcas de agua invisibles incrustadas en los archivos desde su creación.
Al permitir que cualquier usuario verifique la autenticidad de un contenido multimedia, la inteligencia artificial de la compañía busca restaurar la transparencia en el entorno digital y proteger la identidad de las personas.
En pocas palabras
- Deepfake: archivo de video, imagen o audio alterado con IA para suplantar identidades con hiperrealismo.
- Riesgos: fraudes, manipulación política y ataques a la reputación son peligros por la desinformación en redes.
- Solución Google: la herramienta SynthID Detector identifica marcas de agua invisibles en contenidos sintéticos.