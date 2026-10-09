Qué es un deepfake y por qué la nueva tecnología de Google busca frenarlos

Los riesgos de la inteligencia artificial en redes sociales

El fenómeno cobró fuerza en las redes sociales, donde la viralización inmediata convierte a estas manipulaciones en herramientas peligrosas de desinformación, estafas financieras y difamación.

Google puso a disposición pública su herramienta SynthID Detector, capaz de identificar las marcas de agua invisibles incrustadas en los archivos desde su creación.

El avance de los desarrollos generativos facilitó la creación de contenidos sintéticos, elevando las alarmas de los especialistas en ciberseguridad por diversos peligros cotidianos: