Google lanzó una herramienta para identificar fotos, videos y audios creados con inteligencia artificial

En una jugada clave para combatir la desinformación y la proliferación de deepfakes en internet, la firma de tecnología Google puso a disposición del público general su plataforma web SynthID Detector, informó la agencia de noticias EFE. Busca reducir la multiplicación de manipulaciones y noticias falsas en internet.
La solución de Google para rastrear deepfakes
El desarrollo permite que cualquier persona pueda subir un archivo multimedia para verificar en pocos segundos si fue producido mediante inteligencia artificial o si se trata de un registro real.
La iniciativa profundiza la estrategia presentada por el CEO de Alphabet, Sundar Pichai, orientada a integrar credenciales de procedencia directamente en el navegador Chrome y en el motor de búsqueda de Google.
Cómo funciona la tecnología de detección de IA
El sistema opera a través del sitio web synthid.com —al que se ingresa con credenciales habituales— y analiza marcas de agua digitales imperceptibles integradas en la estructura de los datos:
- Incrustación invisible en archivos: la tecnología rastrea sellos digitales que resultan indetectables para el ojo y el oído humanos, manteniéndose presentes incluso tras ediciones convencionales.
- Compatibilidad con múltiples empresas de inteligencia artificial: además de identificar creaciones propias de Google, el detector reconoce contenidos generados por firmas líderes como OpenAI, Nvidia y Kakao, sumando próximamente a Apple.
- Escala masiva en internet: según datos oficiales, este sello de la compañía ya se aplicó a más de 180.000 millones de imágenes y videos en todo el mundo.
- Freno directo a los deepfakes: la plataforma busca reducir la difusión de manipulaciones ultra realistas en redes sociales que simulan declaraciones o acciones falsas de personas reales.
Un avance clave para la tecnología y la seguridad digital
La apertura pública de esta plataforma marca un hito en la autenticación de contenidos en la era de la inteligencia artificial y al poco tiempo que la empresa acaba de lanzar Gemini Argon 4.
Al democratizar el acceso a herramientas de verificación, Google establece un estándar de transparencia indispensable para que los usuarios puedan navegar de forma más segura ante el avance del contenido sintético.
En pocas palabras
- Google lanzó SynthID Detector: plataforma web gratuita para identificar contenidos creados con inteligencia artificial.
- Verificación de deepfakes: la herramienta analiza archivos multimedia para detectar si son reales o generados por IA.
- Combate a la desinformación: busca reducir la proliferación de manipulaciones y noticias falsas en internet.