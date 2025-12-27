Qué es la Biblia malvada y por qué escandaliza a los cristianos

biblia

Sin embargo, las cosas no salieron del todo bien. En 1600, el Jacobo VI ordenó la impresión de una nueva traducción de la Biblia al inglés. Si bien, esta sería la de mayor difusión, Barker cometió muchos errores de impresión, aunque se salvaría de cualquier reto, hasta que 20 años después imprimió la llamada Biblia malvada.

Qué la Biblia malvada y por qué se la conoce así

Para 1631 era conocida la fama de Baker como impresor del Rey. En aquel año debió imprimir otra Biblia, en asociación con otro impresor: Martín Lucas. Y, otra vez, cometieron errores, pero en esta ocasión no lograron salir indemnes.

A la hora de referirse a los 10 mandamientos, el olvido de una palabra los condenó. En lugar de imprimir "No cometerás adulterio", ellos se olvidaron del "No" y en la Biblia se les ordenó a todas las personas: "Cometerás adulterio".

El error fue descubierto un año después. A esa altura, mil ejemplares ya se encontraban en venta. Cuando el Rey fue informado, hizo citar a los impresores de la Biblia, se los multó y se les retiró la licencia de impresión. Era el fin de sus carreras y de su futuro económico. Además, se les aplicó una multa y se incautaron la mayoría de los ejemplares, aunque sobrevivieron algunos y recibieron el nombre de La Biblia Malvada o de los Pecadores.