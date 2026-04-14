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Qué es el Día de la Cuántica y por qué se lo celebra hoy

Hoy se festeja el desarrollo de la ciencia y la tecnología cuántica en más de 65 países con eventos educativos sobre los avances del sector

Francisco Pérez Osán
Editado por Francisco Pérez Osán
La velocidad en la transmisión de información digital constituye uno de los pilares de la cuántica, tecnología que actualmente transforma la seguridad en las comunicaciones y el desarrollo de medicinas a nivel global.

La velocidad en la transmisión de información digital constituye uno de los pilares de la cuántica, tecnología que actualmente transforma la seguridad en las comunicaciones y el desarrollo de medicinas a nivel global.

Cada 14 de abril, el mundo científico organiza el Día Mundial de la Cuántica con el objetivo de difundir el conocimiento sobre esta rama de la física. La elección de esta fecha específica se vincula directamente con la constante de Planck, un valor fundamental para entender la naturaleza. Esta iniciativa global busca que la sociedad comprenda cómo los fenómenos microscópicos afectan la realidad cotidiana de todas las personas.

La celebración de esta jornada alcanzó una escala global. Actualmente, instituciones de más de 65 naciones organizan charlas, talleres y encuentros para difundir conocimientos técnicos. Estas actividades demuestran que la cuántica dejó de habitar exclusivamente en las pizarras de los laboratorios para integrarse en la vida cotidiana de las personas.

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Este imponente dispositivo vertical, conocido como criostato de diluci&oacute;n o "refrigerador" cu&aacute;ntico, es esencial para mantener los procesadores a temperaturas cercanas al cero absoluto, permitiendo que los fen&oacute;menos de la f&iacute;sica cu&aacute;ntica se manifiesten de forma estable. Su estructura de m&uacute;ltiples etapas doradas y plateadas act&uacute;a como un escudo t&eacute;rmico y de interferencias, crucial para evitar que el calor ambiental altere el estado de los qubits en la base del sistema. Sin esta tecnolog&iacute;a de refrigeraci&oacute;n avanzada, que es objeto de estudio y difusi&oacute;n durante el D&iacute;a Mundial de la Cu&aacute;ntica, los potentes c&aacute;lculos necesarios para descubrir nuevos f&aacute;rmacos o mejorar el cifrado de datos no ser&iacute;an posibles en la actualidad.

Este imponente dispositivo vertical, conocido como criostato de dilución o "refrigerador" cuántico, es esencial para mantener los procesadores a temperaturas cercanas al cero absoluto, permitiendo que los fenómenos de la física cuántica se manifiesten de forma estable. Su estructura de múltiples etapas doradas y plateadas actúa como un escudo térmico y de interferencias, crucial para evitar que el calor ambiental altere el estado de los qubits en la base del sistema. Sin esta tecnología de refrigeración avanzada, que es objeto de estudio y difusión durante el Día Mundial de la Cuántica, los potentes cálculos necesarios para descubrir nuevos fármacos o mejorar el cifrado de datos no serían posibles en la actualidad.

El campo de la computación moderna constituye uno de los pilares más relevantes de este movimiento. A diferencia de las máquinas tradicionales, los sistemas nuevos procesan información de formas mucho más veloces. Esta capacidad abre puertas en sectores estratégicos como las finanzas globales, donde la rapidez en el cálculo resulta determinante para el éxito.

Avances reales en la tecnología actual

Las aplicaciones de esta ciencia ya muestran resultados concretos en la protección de datos digitales. El cifrado de mensajes se volvió una prioridad para los gobiernos y las empresas privadas. Gracias a la cuántica, surgieron métodos de seguridad que parecen imposibles de vulnerar por los piratas informáticos actuales.

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La intrincada red de cables de cobre trenzados y conexiones meticulosamente etiquetadas rodea el procesador central de la empresa D-Wave, una pieza clave en el desarrollo pr&aacute;ctico de la computaci&oacute;n moderna. Esta vista detallada expone la complejidad de la ingenier&iacute;a criog&eacute;nica y electr&oacute;nica necesaria para manipular los qubits, fundamentales para la tecnolog&iacute;a que se conmemora cada 14 de abril. La placa dorada central no es simplemente un dise&ntilde;o est&eacute;tico, sino el n&uacute;cleo donde ocurren las operaciones que prometen revolucionar campos como las finanzas o la log&iacute;stica.

La intrincada red de cables de cobre trenzados y conexiones meticulosamente etiquetadas rodea el procesador central de la empresa D-Wave, una pieza clave en el desarrollo práctico de la computación moderna. Esta vista detallada expone la complejidad de la ingeniería criogénica y electrónica necesaria para manipular los qubits, fundamentales para la tecnología que se conmemora cada 14 de abril. La placa dorada central no es simplemente un diseño estético, sino el núcleo donde ocurren las operaciones que prometen revolucionar campos como las finanzas o la logística.

El descubrimiento de nuevos medicamentos también vive una transformación profunda. Los científicos simulan interacciones moleculares con una precisión que antes resultaba inalcanzable. Este proceso acelera la llegada de tratamientos médicos a los hospitales y mejora la calidad de vida de miles de pacientes en todo el mundo.

La computación de última generación promete resolver dilemas logísticos que afectaron a la industria por décadas. El Día Mundial de la Cuántica sirve como recordatorio del esfuerzo humano por descifrar las leyes del universo. Los expertos coinciden en que este camino apenas comienza y que las próximas décadas traerán cambios todavía más profundos en la sociedad.

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