Qué diferencias tienen la bicisenda y la ciclovía

El concepto de senda recreativa masiva, que consistía en cerrar las calles los domingos para que las personas paseen, nació en Bogotá en 1974 de la mano del arquitecto Jaime Ortiz Mariño, aunque esta idea se diferencia de los dos formatos mencionados anteriormente.

¿Qué diferencias tienen las bicisendas y las ciclovias?

Andar en bici por la ciudad sin tener que meterte entre autos y motos o caminar por el parque en una ruta segura tiene que ver con estas estructuras o diseños de movilidad urbana.

Las bicisendas y ciclovías, que generalmente confundimos, tienen diferencias de ubicación, prioridad y separación con respecto al tránsito de autos.

Las ciclovías están ubicadas sobre la calzada, o sea, sobre la calle o la avenida destinada a la circulación de vehículos. Tienen una separación física de la calle que puede ser un cordón, tachas o bolardos. Esto sirve para separar los pasos de bicicletas de los autos y colectivos. Las ciclovías dan prioridad de uso y exclusividad total a las bicicletas.

Ambos espacios tienen diferencias de uso y prioridad.

Las bicisendas, a diferencia de las ciclovías, están ubicadas sobre la vereda, dentro de las plazas o en el interior de los parques, espacios usados para andar en bici, caminar o correr.

Las bicisendas no tienen una separación física de los peatones, aunque sí tienen marcas de pintura que indican que pueden caminar personas por un carril y pasar bicicletas por otro.

Las bicisendas, a diferencia de las ciclovías, no tienen exclusividad de bicicletas, por lo que exigen una velocidad más lenta por precaución a los peatones.

¿Qué bicisendas y ciclovías populares existen?

Un ejemplo de ciclovía es la Red de Ciclovías del Área Metropolitana de Mendoza. Es la más grande del interior del país, con más de 100 km. La ciclovía de Córdoba es la más alta de Latinoamérica.

Usos y diferencias de las ciclovías y las bicisendas.

Una bicisenda importante del país se encuentra en la Ciudad de Buenos Aires y supera los 300 kilómetros de traza protegida.